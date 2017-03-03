Fırat Kalkanı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili haftalık bilgilendirme yaptı. 23 Şubat- 2 Mart tarihleri arasındaki gelişmelere yer verilen bilgilendirmede, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 241 meskun mahalde kontrolü ele geçirdiği ve bugüne kadar 2 bin kilometrekarelik alanın terör örgütlerinden temizlendiği belirtildi. 9 Aralık'ta başlatılan harekatla 24 Şubat'ta şehir merkezi tamamen kontrol altına alınan El Bab'daki patlayıcı ve mayın temizleme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen bilgilendirmede; 6'sı DEAŞ, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 12 bina ile 2 aracın imha edildiği kaydedildi.
PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedilen bilgilendirmede; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/ PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/ PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceği ifadelerine de yer verildi.