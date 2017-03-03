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Fırat Kalkanı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'de 6 ayı aşkın süredir devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2'si araç 14 hedef imha edilirken, 15 terörist etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanlığı, geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili...

Fırat Kalkanı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi
SURİYE'de 6 ayı aşkın süredir devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2'si araç 14 hedef imha edilirken, 15 terörist etkisiz hale getirdi.
Genelkurmay Başkanlığı, geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili haftalık bilgilendirme yaptı. 23 Şubat- 2 Mart tarihleri arasındaki gelişmelere yer verilen bilgilendirmede, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 241 meskun mahalde kontrolü ele geçirdiği ve bugüne kadar 2 bin kilometrekarelik alanın terör örgütlerinden temizlendiği belirtildi. 9 Aralık'ta başlatılan harekatla 24 Şubat'ta şehir merkezi tamamen kontrol altına alınan El Bab'daki patlayıcı ve mayın temizleme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen bilgilendirmede; 6'sı DEAŞ, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 12 bina ile 2 aracın imha edildiği kaydedildi.
PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedilen bilgilendirmede; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/ PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/ PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceği ifadelerine de yer verildi.

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