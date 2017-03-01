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Firari şüpheliyi otel personeli yakaladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde dün getirildiği adliyeden firar eden Ümit Taşın, bu sabah bir otelin sahilinde şezlongların arasında uyurken otel personeli tarafından yakalandı. Manavgat Merkez Jandarma...

Firari şüpheliyi otel personeli yakaladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde dün getirildiği adliyeden firar eden Ümit Taşın, bu sabah bir otelin sahilinde şezlongların arasında uyurken otel personeli tarafından yakalandı.
Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından dün öğleden sonra Manavgat Adliyesi'ne getirilen ve çok sayıda suçtan arandığı belirtilen Ümit Taşın, adliye binası içerisindeyken jandarma görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti. Jandarma durumu polise de haber verirken, adliye çevresinde yapılan araştırmada firari bulunamadı. Görgü tanıkları şüphelinin adliye önünden bir taksiye binerek uzaklaştığını söyledi.
Şüphelinin yakalanması için yoğun çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki tüm taksicilere ve otellere şüphelinin fotoğrafını dağıttı. Şüphelinin Sarılar Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine jandarma tüm giriş çıkışları kapattı. Bu sabah Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde temizlik yapan otel personeli, şezlonglar arasında uyuyan bir kişi olduğunu fark etti. Personelden biri uyuyan kişinin jandarma tarafından aranan firari olduğunu fark etti. Otel personeli şüpheliyi yakaladıktan sonra jandarmaya haber verdi. Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Ümit Taşın'ı gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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