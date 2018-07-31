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Firari mahkum, Burhaniye'de yakalandı

ÇANAKKALE Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden H.Y., Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 25 yıllık hapis cezasını çekerken firar eden H.Y.'nin Balıkesir'in...

Firari mahkum, Burhaniye'de yakalandı
ÇANAKKALE Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden H.Y., Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde saklandığı evde polis tarafından yakalandı.
Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 25 yıllık hapis cezasını çekerken firar eden H.Y.'nin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısına konuyla ilgili bilgi verildi. Savcının verdiği arama kararının ardından, gerekli güvenlik önlemini alan Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi H.Y.'yi, Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı evde operasyonla yakaladı. Aramada, H.Y.'nin üzerinde gazete kağıdına sarılı 20 gram Hint keneviri, evin salon kısmındaki komodinin çekmecesinde 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 11 adet MKE yapımı 9 mm dolu mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan, firari H.Y. hakkında, Burhaniye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hakaret' suçundan, Çanakkale 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan ve Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca da 'kasten öldürme' suçundan arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

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