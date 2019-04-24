Firari Kemal Uzan'ın Antalya'daki 'rüşvet' davası ertelendi

ANTALYA'da iş insanı Kemal Uzan hakkında 'rüşvet verme' suçlamasıyla açılan davanın duruşması, sanığın yakalama emrinin infaz edilememesi nedeniyle ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından el konulan Uzan Grubu'na ait Kepez Elektrik AŞ'nin kayıtlarını 2003'te inceleyen müfettişler, şirketle ilgili bir soruşturmada bilirkişilere Kemal Uzan'ın onayıyla rüşvet verildiğini belirledi. Bunun üzerine Uzan hakkında 'rüşvet verme', 4 bilirkişi hakkında ise 'rüşvet alma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firari sanık Kemal Uzan'ın avukatları ile davacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın avukatları katıldı. Duruşmada, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin henüz infaz edilemediğinin anlaşıldığı belirtildi. Duruşma savcısı, yakalama emrinin infazının beklenmesini istedi. Taraf avukatları da dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kemal Uzan hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.