Firari katil zanlısı Kıbrıs'ta maraton koşusunda şampiyon olmuş

ADANA'da 27 yıl önce, tartıştığı öğretmeni öldürüp sahte kimlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçan firari cinayet hükümlüsü Yıldıray Keklik'i (46) polis, 'Kırmızı Bülten' çıkarıp yakaladı. Keklik'in sahte isimle yaşadığı Kıbrıs'ta maraton koşularına katıldığı ve bir kez de şampiyon olduğu ortaya çıktı.

Olay, 1991 yılında Seyhan ilçesinde bulunan Anafartalar Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulun çevresinde oto kiralama şirketinde çalışan Yıldıray Keklik, beraberindeki arkadaşıyla okulun bahçesine girip sigara içti. Bu sırada bahçeden sorumlu öğretmen Hasan Bilgin, Keklik ve arkadaşına dışarı çıkmasını söyledi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Keklik, okul çıkışı Bilgin'i bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Keklik, idam cezasıyla yargılanmaya başladı. 5 yıl cezaevinde yatan ve suçlamayı kabul etmeyen Keklik, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2014'e kadar süren yargılama sonucu Keklik, cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KIBRIS'TA MADALYALI SPORCU

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Keklik'i yakalamak için harekete geçti. Zanlının uzun yıllar önce, Kıbrıs'a gittiğini öğrenen ekipler, Interpol ile iş bilirliği yaparak Keklik adına 'Kırmızı Bülten' çıkardı. Bunun üzerine Kıbrıs polisi, Keklik'i yakaladı. Serbest kaldıktan sonra, KKTC'ye kaçan Keklik, burada Şahin Soylu adına düzenlediği sahte kimlikle yaşadığı ve oto kiralama şirketi kurup, aynı zamanda yaşam koçluğu yaptığı anlaşıldı. Ayrıca Keklik'in, Kıbrıs'ta maraton koşusuna katılıp birinci olduğu da belirlendi. İşlemlerinin ardından Keklik, cezaevine gönderildi.



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