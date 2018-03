KAYSERİ'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasıyla girdiği Tokat Cezaevi'nden firar eden B.Y., yakalandı.

Tokat Cezaevi'nden firar eden B.Y., Kayseri merkez Melikgazi ilçesi, Kazımkarabekir Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari B.Y.'nin 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen B.Y., ardından cezaevine teslim edildi.



