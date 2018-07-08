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Finike’de bir kadın boğuldu, diğeri yoğun bakımda

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()- ANTALYA’nın Finike ilçesinde denizde yüzen Durkadın Aynur Dumlupınar (79) boğulurken, Perihan Koloğlu (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Finike Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı’nda saat 17.00...

Finike’de bir kadın boğuldu, diğeri yoğun bakımda

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()- ANTALYA’nın Finike ilçesinde denizde yüzen Durkadın Aynur Dumlupınar (79) boğulurken, Perihan Koloğlu (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Finike Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı’nda saat 17.00 sıralarında denize giren Durkadın Aynur Dumlupınar ve Perihan Koloğlu, suda çırpınmaya başladı. Kadınların çırpındığını ve suya batıp çıktığını görenler yardıma koştu. Kıyıya çıkarılan iki kadına olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale etti. Durkadın Aynur Dumlupınar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Perihan Koloğlu ise Kumluca ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dumlupınar’ın cenazesi otopsi için Antalya Adi Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Görgü tanıkları denizde yüzen kadınlardan birinin boğulduğu sırada diğerinin onu kurtarmaya çalıştığını, bu sırada onun da suda çırpınmaya başladığını söyledi. Kimin kimi kurtarmaya çalıştığının yoğun bakımda tedavisi süren Perihan Koloğlu’nun ifadesinden sonra netleşeceği belirtildi.

 

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