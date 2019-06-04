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Finike'de orman yangını

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), () -  ANTALYA'nın Finike ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Finike ilçesine bağlı Yuvallar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına...

Finike'de orman yangını

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), () -  ANTALYA'nın Finike ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Finike ilçesine bağlı Yuvallar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 8 hektar alanda etkili oluyor. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin çalışması durduruldu.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının karadan sürdüğünü söyledi. Makilik alandaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Dikici, "Ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. İlk başladığı ana göre rüzgarın şiddeti azaldı ancak sarp arazi çalışmaları zorlaştırıyor" dedi.

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