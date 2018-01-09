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Finike'de iki ayrı kazada 1 ölü, 8 yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, toplam 8 kişi de yaralandı. İlk kaza, dün saat 18.30 sıralarında Finike Hasyurt Mahallesi Zengeder mevkiinde meydana geldi. Lastiği patladığı için sürücünün...

Finike'de iki ayrı kazada 1 ölü, 8 yaralı
ANTALYA'nın Finike ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, toplam 8 kişi de yaralandı.
İlk kaza, dün saat 18.30 sıralarında Finike Hasyurt Mahallesi Zengeder mevkiinde meydana geldi. Lastiği patladığı için sürücünün yol kenarına çektiği 07 TY 415 plakalı traktöre, arkadan gelen Baki Boz yönetimindeki 07 V 9491 plakalı otomobil çarptı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek Suriye uyruklu Riyad Halel yönetimindeki 07 VID 98 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Halel'in otomobiliyle de Mustafa Onat yönetimindeki 06 DP 8177 plakalı otomobil çarpıştı. Toplam
4 aracın karıştığı zincirleme kazada Baki Boz'un kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Bünyamin Atlı olay yerinde yaşamını yitirirken, Kazım Erdoğmuş, Baki Boz, Riyad Halel ve Mustafa Onat da yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bünyamin Atlı'nın cenazesi ise morga konuldu.
İKİNCİ KAZADA DA 4 KİŞİ YARALANDI
Finike- Elmalı yol kavşağında dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise, Ümit Yılmaz Ol (46) yönetimindeki 09 RY 213 plakalı kamyonetle Süleyman Dede (40) yönetimindeki 07 DF 255 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Dede ve aynı araçta bulunan Zeynep Dede (60), Embiye Dede (36) ile kamyonet sürücüsü Ümit Yılmaz Ol yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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