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Finike'de ev yangını
GÜVENLİK 17.01.2020, 15:56
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ANTALYA'nın Finike ilçesinde apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, binada yaşayanlara korkulu anlar yaşattı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Finike Yeni Mahalle 504 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında, emekli öğretmen Eşref Filiz'e ait dairede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. O sırada uyuyan Eşref Filiz, panikle kalkarak yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Alevleri söndüremeyeceğini anlayan Filiz, daha sonra evden ayrıldı.
Dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanların büyük panik yaşadığı yangın sırasında üst katta oturanların bir kısmı yangın merdiveniyle tahliye edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında, birinci katta ailesiyle birlikte oturan Mehmet Benal (29), merdivenlerden inerken ayak parmağını kırdı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın çıkan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, üst katlarda da küçük çaplı hasar meydana geldi.
Binadan çıkan dumanı görerek itfaiyeye haber verdiğini anlatan Nadir Ertepe, “Saat 07.30 sıralarında işyerindeyken binadan duman yükseldiğini görünce hemen itfaiyeyi aradım. Yangının çıktığı binanın önüne gittim. Çok şükür can kaybı olmadan yangın atlatıldı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti" dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Finike Yeni Mahalle 504 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında, emekli öğretmen Eşref Filiz'e ait dairede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. O sırada uyuyan Eşref Filiz, panikle kalkarak yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Alevleri söndüremeyeceğini anlayan Filiz, daha sonra evden ayrıldı.
Dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanların büyük panik yaşadığı yangın sırasında üst katta oturanların bir kısmı yangın merdiveniyle tahliye edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında, birinci katta ailesiyle birlikte oturan Mehmet Benal (29), merdivenlerden inerken ayak parmağını kırdı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın çıkan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, üst katlarda da küçük çaplı hasar meydana geldi.
Binadan çıkan dumanı görerek itfaiyeye haber verdiğini anlatan Nadir Ertepe, “Saat 07.30 sıralarında işyerindeyken binadan duman yükseldiğini görünce hemen itfaiyeyi aradım. Yangının çıktığı binanın önüne gittim. Çok şükür can kaybı olmadan yangın atlatıldı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti" dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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