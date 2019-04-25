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Finike'de eski başkanın evine tüfekle ateş açıldı

ANTALYA Finike ilçesinin eski belediye başkanı AK Partili Kaan Osman Sarıoğlu'nun eşi ve 2 çocuğuyla oturduğu evine, sabaha karşı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Sarıoğlu'nun aracına ve evine isabet ederken, polis şüphelil ya da şüphelileri...

Finike'de eski başkanın evine tüfekle ateş açıldı
ANTALYA Finike ilçesinin eski belediye başkanı AK Partili Kaan Osman Sarıoğlu'nun eşi ve 2 çocuğuyla oturduğu evine, sabaha karşı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Sarıoğlu'nun aracına ve evine isabet ederken, polis şüphelil ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlardı.
Finike eski Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun oturduğu Kale Mahallesi'ndeki evine, saat 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle 4 el ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar Sarıoğlu'nun aracına, evine isabet etti. Tüfek sesiyle uyanan Osman Sarıoğlu ve eşi Dilek Sarıoğlu, hemen oğlu ve kızının odasına koştu. Olayın ardından dışarı çıkarak evin çevresini kontrol eden Kaan Osman Sarıoğlu, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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