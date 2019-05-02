Fındıklı'da parkta oynarken kaybolan 2 çocuk, her yerde aranıyor (2)

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Rize Valisi Kemal Çeber, Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım (5) ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Vali Çeber, dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocukla ilgili ihbar aldıklarını belirterek, olayla ilgili titiz bir arama-kurtarma çalışma yürüttüklerini söyledi. Vali Çeber, "Polis, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerimiz ile vatandaşlarımız, ihbarın alındığı andan itibaren yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerimiz çevredeki MOBESE, işyeri ve binalara ait güvenlik kameralarını inceliyor. İlk bulgulara göre bir köpeğin peşlerine takılıp, gittikleri yönünde bir bilgi var. Ancak gittikleri yöndeki güzergâhtaki güvenlik kameralarında bir tespite varamadık. Ümidimiz bir yerde uyuyup kalmış olmalarıdır. Sabah saatlerinde takviye ekiplerle çalışmaları daha da yoğunlaştırdık. Ümidimiz çocuklardan iyi haber almak" dedi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Kaybolan Selim Yağız Özkan ve Barış Yıldırım'ı arama çalışmaları kapsamında ilçede bir kriz merkezi de oluşturuldu. Kriz merkezi bünyesinde, arama kurtarma birlikleri sorumlularıyla toplantı gerçekleştirildi. Ekipler, ilçede farklı bölgelerde bölünerek, arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.



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