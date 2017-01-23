Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Fındıklı'da fuhuş operasyonu: 42 gözaltı

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), () - RİZE’nin Fındıklı İlçesi’nde otel ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı, 21 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Rize Emniyet Müdürlüğü...

Fındıklı'da fuhuş operasyonu: 42 gözaltı

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), () - RİZE’nin Fındıklı İlçesi’nde otel ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı, 21 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.
Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Fındıklı İlçesi’nde vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine 10 otel ve eğlence merkezine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı kadınların da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan bazılarında cinsel yolla bulaşan hastalıklar tespit edildi, bazılarının çantalarında da para karşılığı ilişkiye girdikleri kişilerin listeleri bulundu.
Gözaltına alınan 42 kişiden 8’i serbest bırakılırken 21 kadın sınır dışı edildi, 13 kişi hakkında 'Fuhuş yaptırmak, yer ve imkan temin etmek ve aracılık yapmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55