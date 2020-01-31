'Fındık' sentetik uyuşturucuya izin vermedi
Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN’de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Fındık'la yapılan aramada, yüzlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Merkez Akdeniz ilçesinde Adana- Mersin Otoyolu'nda devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili durdurarak arama yaptı. Şüphelilerden birinin üzerinde 1 gram esrar, diğerinin üzerinde ise 1 sentetik uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle araçta detaylı arama yaptı. Narkotik köpek 'Fındık' ile yapılan aramada, paspasın altında 400 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016