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Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
ORDU'nun İkizce ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada Fatih Gür(16) hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi Tepealan Mevkii'nde meydana...
GÜVENLİK 22.08.2019, 12:43
ORDU'nun İkizce ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada Fatih Gür(16) hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi Tepealan Mevkii'nde meydana geldi. Samsun'un Terme ilçesinden fındık işçilerini alan Habib Fidan yönetimindeki 14 DC 385 plakalı kamyonet, henüz bilinemeyen nedenle kontrolden çıktı. Takla atıp, dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, işçilerden Fatih Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise ambulanslarla Ünye ve Terme Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi Tepealan Mevkii'nde meydana geldi. Samsun'un Terme ilçesinden fındık işçilerini alan Habib Fidan yönetimindeki 14 DC 385 plakalı kamyonet, henüz bilinemeyen nedenle kontrolden çıktı. Takla atıp, dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, işçilerden Fatih Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise ambulanslarla Ünye ve Terme Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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