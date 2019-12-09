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Fındık fabrikasında yangın (2)
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Ordu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü. Fabrikada soğutma...
GÜVENLİK 08.12.2019, 23:45
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ordu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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