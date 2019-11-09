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Fındık bahçesinde devrilen traktörün altında kalarak öldü
DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde, fındık bahçesinin bakımını yaparken devrilen traktörün altında kalan Salih Bulut hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Cumayeri Avlayan Köyü’nde meydana geldi. Traktörü ile fındık bahçesinin bakımını...
GÜVENLİK 09.11.2019, 13:32
DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde, fındık bahçesinin bakımını yaparken devrilen traktörün altında kalan Salih Bulut hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde Cumayeri Avlayan Köyü’nde meydana geldi. Traktörü ile fındık bahçesinin bakımını yapan Salih Bulut, devrilen traktörün altında kaldı. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay sabah saatlerinde Cumayeri Avlayan Köyü’nde meydana geldi. Traktörü ile fındık bahçesinin bakımını yapan Salih Bulut, devrilen traktörün altında kaldı. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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