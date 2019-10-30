Fındık bahçesinde ağaca asılı bulundu

DÜZCE’de, fındık bahçesinde bir kişinin ağaca asılı cesedi bulundu. Polis, intihar ettiği düşünülen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi’nde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler fındık bahçesi içerisinde ağaca asılı kişiyi görerek polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi ağaca asılı kişinin öldüğünü belirledi. Polis, intihar ettiği düşünülen 25 yaşlarındaki kişinin yabancı uyruklu olduğu ihtimali üzerinde dururken, kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

