Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın (1)

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor. (FOTOĞRAF)
03 Nisan 2018 Salı 17:49
Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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