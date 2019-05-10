Fidanlıkta 172 kök Hint keneviri ele geçirildi

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, O.E.'ye ait fidanlıkta saksıların içerisine ekilen 172 kök Hint keneviri ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Başiskele Doğantepe Mahallesi'nde O.E.'ye ait fidancılık işletmesinde fidan saksılarının arasında kenevir yetiştirildiği bilgisini edindi. Dün düzenlenen operasyonda tarlaya aktarılmak üzere çimleme yapılmış vaziyette, 42 saksı içerisinde 172 kök Hint keneviri bitkisi ve O.E.'nin üzerinde 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 3 kişi hakkında ise soruşturma devam ediyor.



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