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Fiber tekneyle Yunan adalarına gitmek isterken yakalandılar
Kadir ÖZEN / BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekneyle Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Geçen perşembe günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu,...
GÜVENLİK 07.09.2019, 08:52
Kadir ÖZEN / BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekneyle Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Geçen perşembe günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, saat 06.30 sıralarında, Bodrum ilçesi Bitez Mevkii'nde bir fiber tekne tespit etti. Durdurulan fiber teknede 5'i Afganistan, 3'ü Suriye, 1'i Irak, 1'i Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.
8'i erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi sonrasında da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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