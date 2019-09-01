'FETÖ/PDY terör örgütü üyesisiniz' diyerek dolandırmaya çalıştılar 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre telefonla bir çifti arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, çifte "FETÖ/PDY terör örgütü üyesisiniz" diyerek çiftin oturdukları evi sattırmak istedi. Durumdan şüphelenen çift, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polisin başarılı operasyonu sonucu, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'nde oturan Y.Ş. ve F.Ş. çifti, polise yaptığı ihbarda; kendilerini telefonla arayan bir kişinin FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmakla suçladığını ve oturdukları evi satmaları durumunda kendilerine yardımcı olacaklarını söylediği yönünde şikayette bulundu. Harekete geçen polis, Y.Ş. ve F.Ş. çiftine, söz konusu telefon dolandıcılarını arayıp evi sattıklarını ve parayı vermek için hazır olduklarını söylemesini talep etti. Polisin verdiği talimata göre hareket eden çift, dolandırıcıları aradı ve polisin kendilerini söylediğini iletti.

PARAYI ALIRKEN YAKALANDI

Çiftin telefonu üzerine, dolarıcılar T.D. isimli bir kişinin eve geleceğini ve parayı alacağını aktardı. Polis ekipleri, çiftin evinde ve çevresinde gizlenerek T.D.'yi beklemeye başladı. Eve gelen T.D. çiftten parayı aldığı sırada ekipler operasyonu başlatarak, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Sorguya alınan T.D., kendisini yönlendiren kişilerin İzmir-Çeşme Otobanı Alaçatı Gişeler 5'inci kilometresinde beklediğini itiraf etti. Operasyonu genişleten polis, söz konusu yerde araç içerisinde bekleyen A.Ç. ve M.A.'yı da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.