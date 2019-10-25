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FETÖ/PDY operasyonunda Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi tutuklandı
FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında örgütün sözde üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi mahkemece tutuklandı. İzmir...
GÜVENLİK 25.10.2019, 01:05
FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında örgütün sözde üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi mahkemece tutuklandı.
İzmir merkezli 4 ilde, 2 gün önce sabah saatlerinde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 'Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Zehra Bozkurt ile 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bozkurt'un 'terör örgütüne üye olmaktan' suçundan tutuklandığı öğrenildi.
İzmir merkezli 4 ilde, 2 gün önce sabah saatlerinde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 'Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis memuru ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Zehra Bozkurt ile 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bozkurt'un 'terör örgütüne üye olmaktan' suçundan tutuklandığı öğrenildi.
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