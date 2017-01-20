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FETÖ/PDY operasyonunda 4 polis tutuklandı

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan ve içlerinde rütbelilerin de bulunduğu 9 polisten 4'ü...

FETÖ/PDY operasyonunda 4 polis tutuklandı
SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan ve içlerinde rütbelilerin de bulunduğu 9 polisten 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri 3 gün önce Samsun ve ilçeleri ile İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. İddiaya göre terör örgütünün emniyet yapılanması içinde oldukları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen, içlerinde 2'nci sınıf, 3'ncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'e getirildi. Yapılan soruşturma sırasında polis memuru İbrahim E., savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.
Polisteki sorguları tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen 2'nci sınıf emniyet müdürü Kamil Kuyucu, 3'üncü sınıf emniyet müdürü Ali Rıza Gültekin, komiser yardımcısı Tarık İnan ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü Süphi Bünet savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



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