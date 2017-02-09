FETÖ/PDY'nin Konya şeması

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında polisin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün şeması oluşturuldu. Şemada, örgütün 'Türkiye İmamı'ndan başlayıp, Konya 'İl İmamı'na bağlı olan en küçük bölge imamı, sohbet grupları ve öğrenci evlerine kadar yer verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015 yılında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında mağdur, gizli tanık ve şüpheli olmak üzere 2 bin kişinin ifadesine başvuruldu. Bu ifadeler doğrultusunda bugüne kadar 333 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Alınan ifadeler doğrusunda soruşturmayı yürüten Örgütlü Suçlar Savcısı Mehmet Ersin Berber ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Loğoğlu'nun başında bulunduğu ekip 2 yılda FETÖ/PDY'nin Konya örgüt şemasını ortaya çıkardı. Bu şemanın ise örgüt tarafından tüm illerde uygulandığı belirtildi.

Şemayaya göre örgütün en tepesinde 'Türkiye imamı' bulunuyor. Ardından örgüt coğrafi bölge olarak 7 bölge imamına ayrılıyor. Coğrafi bölge imamlarına, il imamlarının yanı sıra, bölge muhasebeci, bölge eğitim danışmanı ile asker, emniyet, yargı ve akademisyenlerden sorumlu mahrem üniteleri bağlı. Konya ise 17-25 Aralıktan sonra coğrafi bölge sayısı 7'den 5'e düşürülmesi nedeniyle 23 ilin bağlı olduğu İç Anadolu Bölge İmamına bağlı. Konya İl İmamına da, Molla Manevi İl Abisi, İl İmamı Sekreteri, İl Genel Muhasebeci, Büyük İlçe İmamları, İl Talebe Mesulü ile memur, milli eğitim, diyanet, muhasebeci, mühendis, çevre ve köy ünitelerinden oluşan ünite grubu bağlı olarak örgütün faaliyetlerini yürütüyor. Örgütü şemaya göre de Konya'da Meram, Selçuklu, Mevlana ve Karatay olmak üzere 4 sözde eyalete böldüğü görülüyor. Şemada sadece Selçuklu eyaletinin yer alsa da diğer eyaletlerinde Selçuklu eyaletiyle aynı olduğu belirtildi. Şemada, Selçuklu eyaletinin en küçük bölge imamı, sohbet grupları ve öğrenci evlerine kadar yer verildi.

KONYA'DA 700 MİLYON LİRA TOPLANDI

Polis, yaptığı çalışmalar doğrultusunda 1981 yılından itibaren örgütün 9 il imanını olduğunu belirledi. Ayrıca örgütün, sadece Selçuklu sözde eyaletinden yılda 120 milyon lira himmet parası toplandığı, diğer eyaletler ile himmet paraları dışında Konya'dan 700 milyonun üzerinde para topladığı üzerinde duruluyor.



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