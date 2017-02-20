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'FETÖ/PDY'nin imamlarına' yönelik operasyonda tutuklanan sayısı 25'e yükseldi

KONYA merkezli 30 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı. Konya...

'FETÖ/PDY'nin imamlarına' yönelik operasyonda tutuklanan sayısı 25'e yükseldi
KONYA merkezli 30 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün imamları olduğu öne sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 102 kişiden 7'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için 7 Şubat sabahı polis tarafından Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün, Konya'yı, Selçuklu, Meram, Karatay ve Mevlana olmak üzere sözde 4 eyalete böldüğü ve şüpheliler arasında eyalet ve bölge imamlarının olduğu belirtildi. Yine şüpheliler arasında örgütün bölge, il ve ilçe talebe mensupları ile şehir dışı talebe mensuplarının olduğu ileri sürüldü. 
Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 şüpheli ise sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyon genelinde 25 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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