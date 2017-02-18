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'FETÖ/PDY'nin imamlarına' yönelik operasyonda 23 tutuklama

KONYA merkezli 30 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken,...

'FETÖ/PDY'nin imamlarına' yönelik operasyonda 23 tutuklama
KONYA merkezli 30 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün imamları öldüğü öne sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 102 kişiden 7'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için 7 Şubat sabahı polis tarafından Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün, Konya'yı, Selçuklu, Meram, Karatay ve Mevlana olmak üzere sözde 4 eyalete böldüğü ve şüpheliler arasında eyalet ve bölge imamlarının olduğu belirtildi. Yine şüpheliler arasında örgütün bölge, il ve ilçe talebe mensupları ile şehir dışı talebe mensuplarının olduğu ileri sürüldü. 
Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 şüphelinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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