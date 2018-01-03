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FETÖ/PDY'nin 'asker abisi' yangın merdiveninde yakalandı

SAMSUN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'asker abisi' olduğu iddiasıyla aranan Mehmet Şükrü Alev, örgütün 'gaybubet evi'nden kaçarken, polis tarafından yangın merdiveninde yakalandı. İl Emniyeti...

FETÖ/PDY'nin 'asker abisi' yangın merdiveninde yakalandı
SAMSUN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'asker abisi' olduğu iddiasıyla aranan Mehmet Şükrü Alev, örgütün 'gaybubet evi'nden kaçarken, polis tarafından yangın merdiveninde yakalandı.
İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri liselere öğrenci yetiştiren 'asker abisi' olduğu tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kentte oluşturulan 'gaybubet evleri'nden sorumlu, 'büyük bölge talebe mesulü' olduğu iddia edilen Mehmet Şükrü Alev'i yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin Atakum ilçesinde örgütün 'gaybubet evi' olarak kullandığı evde bulunduğunu belirleyip, operasyon için harekete geçti. Polisler evin bulunduğu binaya girerken, şüpheli kaçmaya çalıştı. Mehmet Şükrü Alev, binanın yangın merdiveninde polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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