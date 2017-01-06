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FETÖ/PDY davasında iki tahliye çıktı

SAMSUN, () - SAMSUN'da görülen ve 8'i tutuklu, 41 sanıklı FETÖ/PDY davasının bugünkü duruşmasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi. Tutuksuz sanıkların Bank Asya dışındaki tüm varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı. Samsun'da...

FETÖ/PDY davasında iki tahliye çıktı

SAMSUN, () - SAMSUN'da görülen ve 8'i tutuklu, 41 sanıklı FETÖ/PDY davasının bugünkü duruşmasında 2 tutuklu sanık tahliye edildi. Tutuksuz sanıkların Bank Asya dışındaki tüm varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı.
Samsun'da polisin Terme ve çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda içlerinde kadın öğretmenlerin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 33 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'suç ve suçluyu övmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından dava açılan sanıkların yargılanmasına bugün de devam edildi. Dün 1'i tutuklu, 25 sanığın ifadesi alınan duruşmanın bugünkü bölümünde mahkeme heyeti, diğer sanıkları dinledi. Tutuklu sanıklardan İsa Aktaş, "28 yıllık öğretmenim ve 23 yılım Terme İlçesi'nde geçti. Hastanelerde indirim yapacaklarını söyleyen Aktif Eğitim Sen'e bu indirimden faydalanmak için 2014 yılında üye oldum. Bank Asya'da hesabım yoktur. ByLock suçlamasını hapishanede duyduk. Ben Bylock kullanmıyorum ve telefonuma da yüklemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum tahliyemi istiyorum" dedi. 
İfadelerin ardından Cumhuriyeti Savcısı tutuksuz sanıklardan Ekrem Kılıç ile Taner Efil'in tutuklanmasını talep etti. Sanık ifadelerini tamamlayan mahkeme heyeti, bu talebi oy çokluğuyla reddetti.
Mahkeme, Bylock kullanmadığı tespit edilen tutuklu sanıklardan Seyfettin İnce ile İbrahim Erhan Bülbül'ün 10'ar bin lira kefaletle, yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Tutuksuz sanıkların Bank Asya dışındaki tüm varlıklarına konulan tedbir kararı ile yurt dışına çıkış yasağı haricinde, adli kontrol kararlarını da kaldıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

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