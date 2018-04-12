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FETÖ’nün para akışını sağlayan mahrem imam gözaltında

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde faaliyetlerine devam eden FETÖ üyelerine para akışını sağladığı iddia edilen Muhittin Ş., gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü...

FETÖ’nün para akışını sağlayan mahrem imam gözaltında
ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde faaliyetlerine devam eden FETÖ üyelerine para akışını sağladığı iddia edilen Muhittin Ş., gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen Muhittin Ş.’yi gözaltına aldı. Muhittin Ş.’nin halen faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine para akışını sağladığı tespit edildi. Muhittin Ş.’nin örgüt üyeleriyle haberleşmek için ByLock dışında eagle ve falcon programlarını da kullandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Muhittin Ş.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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