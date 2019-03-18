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FETÖ’nün bölge talebe mesulü yakalandı

ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olan ve örgütün Bilecik büyük bölge talebe mesulü olduğu belirtilen Ömer Ö., kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı. İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliğince...

FETÖ’nün bölge talebe mesulü yakalandı
ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olan ve örgütün Bilecik büyük bölge talebe mesulü olduğu belirtilen Ömer Ö., kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.
İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bilecik'te örgütün büyük bölge talebe mesulü olduğu iddiasıyla aranan Ömer Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ömer Ö.’nün kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu öne sürülen şüpheli Ömer Ö., polis ekiplerince düzenlenen baskında yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Ö., işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

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