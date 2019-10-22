FETÖ’nün askeri yargı yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 kişi hakkında açılan davada savcı, aralarında Genelkurmay eski Adli Müşavirleri Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse'nin de bulunduğu 6 sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet' hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, 13 sanığın 15'er yıla kadar hapsini isterken, firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu 6 sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Savcı, örgütün 15 Temmuz 2016'da 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter ve 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araçla darbe girişimine kalkıştığını ve davada yargılanan sanıkların sözde sıkıyönetim listesinde isimlerinin geçtiğini belirtti. Savcı, sözde sıkıyönetim listesinde adı geçen tutuklu sanıklar, Genelkurmay Başkanlığı eski Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, Genelkurmay Başkanlığı eski Hukuk İşleri Müdürü Hakim Albay Muharrem Köse, Genelkurmay Adli Müşavirliği eski Ceza İşleri Müdürü Hakim Albay Mehmet Oğuz Akkuş, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri eski Başkanı Hakim Albay Mehmet Ali Almış, Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski Adli Müşaviri Hakim Albay Mehmet Emin Yapar ve Genelkurmay Başkanlığı eski Askeri Savcısı Hakim Yarbay Ali Müjdat Eski'nin ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

13 sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar değişen yıllarda hapsini talep eden savcı, firari 2 sanığın da dosyasının ayrılmasını talep etti.

