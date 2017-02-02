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FETÖ’den tutuklanan Karaman Belediye Başkanı tahliye edildi

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Karaman Belde Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, tahliye edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada...

FETÖ’den tutuklanan Karaman Belediye Başkanı tahliye edildi

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Karaman Belde Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, tahliye edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada geçen yıl 16 Ağustos'ta gözaltına alınan Karaman Beldesi bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, 26 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Kalaycı, 6 Eylül’de tutuklandı. İddianamenin hazırlanma sürecinde toplanan deliller ışığında suç vasfının değişme ihtimalini gözönünde bulunduran savcı, tahliye talebiyle dosyayı Zonguldak Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme de Kalaycı’nın tahliye edilmesine karar verdi. Yaklaşık 5 aydır Kastamonu Cezaevinde tutuklu bulunan Kalaycı, akşam saatlerinde tahliye edildi.
Belediye Başkanı Kalaycı'nın yerine Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya kayyum olarak atanmıştı.

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