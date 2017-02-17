'FETÖ’den kurtaracağım' diyerek dolandıran sahte müfettiş suçüstü yakalandı

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde kendisini müfettiş olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında etkili olduğunu öne sürerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Mahmut Aksay, suçüstü yakalandı.

Erdemli Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Cahit E., kendisiyle irtibata geçen Mahmut Aksay'ın daha önceden MİT ve JİTEM'de çalıştığını, şu anda Kamu Müsteşarlığı'nda aktif görev yaptığını, müfettiş yardımcısı olarak çalıştığını söyleyerek, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ağabeyine yardım edebileceğini, adliyede tanıdığı hakim olduğunu öne sürüp para istediğini anlattı. Cahit E. bu kişiye 3 bin lira ödediğini, ağabeyinin serbest bırakılmasının ardından tekrar yanına gelip, FETÖ soruşturması geçiren eniştesine de yardım edebileceğini belirterek 15 bin lira istediğini ileri sürdü.

TANITIM KARTI GERÇEK, BİLGİLER SAHTE

Bu bilgiler üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cahit E., seri numaraları alınmış 2 bin lirayı buluşma noktasına gelen Mahmut Aksay'a teslim etti. Ardından da, çevrede önlem alan polis, Aksay'ı gözaltına aldı. Mahmut Aksay'ın yapılan üst aramasında, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan 'Başbakanlık Daimi Personel Kartı' çıktı. Henüz nasıl temin ettiği belirlenemeyen karttaki bilgilerin Mahmut Aksay'a ait olduğu ve görev tanımlamasının 'müfettiş yardımcısı' olarak yazıldığı belirlendi. Üzerinde borç- alacak listesi çıkan şüphelinin evinde yapılan aramada ise, aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri ile kendisi adına düzenlenmiş Milli Eğitim Bakanlığı Özel Güneşim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personel kimlik kartı ele geçirildi.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemeye çıkartılan Mahmut Aksay, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI