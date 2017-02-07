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FETÖ’den gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA’da, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen eski emniyet müdürü Bahri Keskin tutuklandı. Bursa...

FETÖ’den gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA’da, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen eski emniyet müdürü Bahri Keskin tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Bursa’da görev yapan ve atandığı Van’da meslekten ihraç edilen eski birinci sınıf emniyet müdürü Bahri Keskin, 3 Şubat’ta yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullandığı bildirilen Bahri Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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