FETÖ’cü pilot binbaşı Ankara’ya gönderildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, ()- DARBE girişimi gecesinde kullandığı kobra helikopterle Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı öne sürülen ve Edirne’deki annesinin evinde yakalanan pilot binbaşı Ali Ercan, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdüğü Ankara’ya gönderildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fatih Mahallesi’nde oturan annesinin evine geldiği tespit edilince, yakalanan pilot binbaşı Ali Ercan, gözaltına alınmıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde 3 gün gözaltında kalan Ercan, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdüğü Ankara’ya gönderildi. Pilot binbaşı Ercan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kobra helikopterle havalandığını itiraf ettiği ancak ateş açtığını kabul etmediği belirtildi.
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Engin ÖZMEN/EDİRNE, ()- DARBE girişimi gecesinde kullandığı kobra helikopterle Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı öne sürülen ve Edirne’deki annesinin evinde yakalanan pilot binbaşı Ali Ercan, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdüğü Ankara’ya gönderildi.