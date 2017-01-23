FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi daha adliyede

MERSİN'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi daha adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 işadamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladıkları belirlendi. TEM ekiplerince geçen hafta içinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı. Savcının tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği 17 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine serbest kalan 17 kişi tutuklandı.Kalan 14 kişinin sorgusu sürerken aranan 3 kişi daha yakalandı. Gözaltındaki toplam 17 şüpheli ise bugün güneş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında ise halen 12 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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