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FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi adliyede

MERSİN, () - MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 17 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...

FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi adliyede

MERSİN, () - MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 17 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladıkları belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi.

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