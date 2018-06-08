FETÖ'ye ait yayınları yakmaya çalışan kadın yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, örgüte ait yayınları yakmaya çalışan bir kadın gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldığı ev kadını R.Y'nin, ikametine yakın bir bölgede bazı yayınları yaktığını fark etti. Yayınların FETÖ'ye ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, R.Y'yi gözaltına aldı. Ekipler, bir kısmı yanan yayınları da incelenmek üzere emniyete götürdü.

R.Y. hakkında daha önce FETÖ/PDY propagandası yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldığı tespit edildi.



FOTOĞRAFLI