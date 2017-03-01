FETÖ'ye ait okulun sekizgen salonda, toplantı iddiası

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY'ye üye olmaktan 15 yıl hapis istemiyle yargılanan ve Ak Parti'den ihraç edilen Aşkale eski Belediye Başkanı Enver Başaran'ın davasında örgüte ait Aziziye Okulları'nda güvenlik görevlisi B.D. duruşmada tanık olarak dinlendi. Okulun 5'inci katında sekizgen salonda toplantılar yapıldığını anlatan tanık B.D., "Yatsı namazından sonra toplantı için gelirlerdi. Erzurum'un neredeyse yarısı geliyordu. Öğrenci velileri, iş adamları, bizi içeriye almazlardı. 500 kişi oluyordu bir toplantıda" dedi.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, geçen 18 Ağustos günü tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne kondu. Tutuklama sonrası Ak Parti'den ihraç edilen Enver Başaran hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5-15 yıla kadar hapsi istenen Enver Başaran dün ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Örgüte ait olan ve daha sonra Milli Eğitim'e devredilen Aziziye Okulları'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan B.D. duruşmada tanık olarak dinlendi. Enver Başaran'ı okulun bahçesinde birkaç kez gördüğünü söyleyen B.D., Mahkeme Başkanı Ömer Özgür Ercan'ın sorularını yanıtladı. Yatsı namazından sonra okulun 5'inci katındaki sekizgen salonda toplantılar yapıldığını anlatan B.D., "Toplantı günleri belli olmazdı. Erzurum'un neredeyse yarısı geliyordu. Öğrenci velileri, iş adamları olurdu, bizi içeriye almazlardı. 500 kişi oluyordu bir toplantıda. Kapı açık dururdu ve kontrol yoktu. Arabalar girip çıkardı onları kontrol ederdik. Bizi toplantıya almadıkları için neler yapıldığını, konuşulduğunu bilmezdik. Enver Başaran'ı bu toplantıya gelirken görmedim. Gündüz sadece gördüm. Biz nöbetimizi tutar giderdik" diye konuştu.

Enver Başaran ise, 4 yıl önce Aziziye Koleji'ne yazdırdığı çocuğunun bu okulda 1 yıl eğitim gördüğünü söyledi. 17-25 Aralık sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çocuklarınızı örgüte ait okullardan alın" sözü üzerine oğlunu okuldan aldığını belirten Başaran, şöyle dedi:

"Bunun yanında ayrıca 17-25 Aralık sürecinden sonra da Bank Asya'daki hesabımı kapattım. Oğlumu başka bir okula gönderdim ve şuan da Mimarlık Fakültesi'nde okuyor. Milli görüşten gelen biriyim. Darbe gecesi ve devamında da devletimize ve hükümetimize destek verdim. Darbeye karşı duruşta vatandaşlara teşvikim açıktır. Darbe girişiminin ardından, 'Ya Allah Bismillah' diyerek sokaklarda gezdim, insanları coşturdum. Vicdanım kanıyor, sadece birkaç kişinin komplosu ile 7 aydır içerideyim."

Örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock' kullanmadığı belirlenen Enver Başaran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.