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FETÖ'ye 3 ilde eş zamanlı operasyon şüpelilerinden 3'ü tutuklandı
DENİZLİ merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...
GÜVENLİK 16.12.2019, 16:52
DENİZLİ merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda
gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, 14 Aralık Cumartesi günü, Denizli ile Muğla ve İzmir'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullanıclılarının da 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, 14 Aralık Cumartesi günü, Denizli ile Muğla ve İzmir'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullanıclılarının da 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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