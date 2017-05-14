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FETÖ yalanıyla korkuttukları kadını dolandırdılar

ESKİŞEHİR'de, 68 yaşındaki Cemile B., telefonda arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, 'FETÖ/PDY soruşturması' yalanıyla kendisini kandıran kişilere altın ve paralarını kaptırdı. Gökmeydan Mahallesi'nde oturan Cemile...

FETÖ yalanıyla korkuttukları kadını dolandırdılar
ESKİŞEHİR'de, 68 yaşındaki Cemile B., telefonda arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, 'FETÖ/PDY soruşturması' yalanıyla kendisini kandıran kişilere altın ve paralarını kaptırdı.
Gökmeydan Mahallesi'nde oturan Cemile B.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler kendilerini 'polis' olarak tanıttı. Kimliğinin FETÖ üyeleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, Cemile B.'ye şüphelilerin yakalanması için kendilerine evdeki altın ve paraları vermesini istedi. Dolandırıcılara inanan Cemile B., evde bulunan 3 altın bilezik, 20 Cumhuriyet altını, 10 Reşat altını, 60 küçük altın, 4 bin 500 Dolar, 1500 Euro ile 7 bin 500 lirayı bir poşet içerisine koyarak eve gelen kişilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise başvurdu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cemile B.'nin altın ve paraları alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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