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FETÖ üyeliğinden yargılanan öğretmene beraat

ERZURUM'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan öğretmen F.Ş.Ç., savcının mütaalasında sadece Aktif Eğitim Sendikası'na üyeliğinin bulunduğunu belirtmesi ile beraat etti.  Darbe girişimi...

FETÖ üyeliğinden yargılanan öğretmene beraat
ERZURUM'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan öğretmen F.Ş.Ç., savcının mütaalasında sadece Aktif Eğitim Sendikası'na üyeliğinin bulunduğunu belirtmesi ile beraat etti. 
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında, öğretmen F.Ş.Ç., örgüte müzahir Aktif Eğitim Sendikası'na üye olduğu gerekçesiyle açığa alındı. Öğretmen F.Ş.Ç. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, F.Ş.Ç.'nin 2012-2015 yılları arasında  Aktif Eğitim Sendikası'na üye olduğuna değinildi. Suçlamaları kabul etmeyen F.Ş.Ç., örgüte üye olmadığını, himmet, kurban derisi yardımında bulunmadığını, Bank Asya'da hesabının olmadığını bildirdi.
Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutuksuz sanık F.Ş.Ç.'nin örgütün kriptolu haberleşme programlarından kullanmadığına vurgu yaptı. El konulan digital meteryallerde de suç unsuruna rastlanmadığına değinilen mütalaada, sanık hakkında sadece Aktif Eğitim Sendikası'na üye kaydının olduğu belirtildi. Öğretmen F.Ş.Ç.'nin 2015 yılı Şubat ayından sonra sendikaya üyeliğininin olmadığı bildirilen mütalaada, sanığın beraati istendi.
Son sözü sorulan F.Ş.Ç. beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezalandırılmasına yetecek yeterli, her türlü şüpheden uzak, şüpheyi kanaat düzeyine vardıracak, kesin inandırıcı ve somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
    

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