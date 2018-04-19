FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım eden 2 kişi tutuklandı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - ARDAHAN’da, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardım eden Çıldır Gümrük Müdürlüğü'nde görevli S.A. ile Y.E.A. tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma başlatılan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardım eden Çıldır Gümrük Müdürlüğü'nde görevli S.A. ve bu kişileri gümrük memuruyla tanıştıran Y.E.A., yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği Ardahan Sulh Ceza Hakimliği'nce 'rüşvet' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçlarından tutuklandı.