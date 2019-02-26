FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. İzmit'te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak, belgelere el konuldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. İzmit'te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak, belgelere el konuldu.