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FETÖ üyelerine EAGLE operasyonu 20 gözaltı

Mutlu YUCA / BOLU() - BOLU İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde düzenliği eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programları Bylock ve Eagle kullandıkları tespit edilen aralarında asker ve öğretmenlerin bulunduğu...

FETÖ üyelerine EAGLE operasyonu 20 gözaltı

Mutlu YUCA / BOLU() - BOLU İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde düzenliği eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programları Bylock ve Eagle kullandıkları tespit edilen aralarında asker ve öğretmenlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programları Bylock ve Eagle kullandıkları belirlenen kişilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında askerlerle öğretmenlerin yer aldığı 21 şüpheliden 20'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılırken bazı belge ve evraklarla dijital cihazlara incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Bolu'ya getirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonun genişleyeceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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