FETÖ üyeleri cezaevinde 'Sabırlı olun, birbirinizi satmayın' diye uyarmış

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 aydır tutuklu bulunan İ.K. itirafçı oldu. İ.K. ifadesinde cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin, "Yeniden görevlerinize döneceksiniz konuşup birbirinizi satmayın, biraz sabırlı olun çok yakında bitecek" şeklinde konuştuklarını ifade etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi'nde 6 aydır tutuklu bulunan İ.K. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. İ.K. ifadesinde, "6 ayıdır Çamlıbel Cezaevinde tutukluyum. Ben FETÖ adlı örgüte mensup idim, ancak cezaevinde kimler olup olmadığını bilmediğimden ve ceza evinde birlikte kaldığımız kişiler devamlı olarak bizlere, 'Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız, yeniden görevlerinize döneceksiniz konuşup birbirinizi satmayın, biraz sabırlı olun çok yakında bitecek' şeklinde söyledikleri için bugüne kadar bildiklerini anlatmadım, ancak beni sohbete çağıran ve telefonuma bylockun yüklenmesine sebep olan kişinin cezaevinde olmadığını öğrenince örgüt tarafından kandırıldığımı hissettim. Eşim de tutukluydu, eşim bildiklerini anlatıp serbest kaldı. Ben de pişman oldum ve artık örgütle tüm bağlarımı kopardım, tüm bildiklerimi de samimi olarak emniyette ve savcılıkta anlatırım. Şu an FETÖ'den tutkulu bir çok kimse ifade vermek istiyor fakat ifadede vereceği şahıslardan çekindiği için anlatamıyor" dedi.