FETÖ tutuklusu genel sekretere çifte müebbet istemi

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, ()-MERSİN'de 11'i tutuklu 32 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası sanıklarından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski vali yardımcısı Haluk Tunçsu hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından hazırlanan ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede halen tutuklu olan eski genel sekreter Tunçsu hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla dava açıldı.

FETÖ faaliyetleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter olarak yerleştirildiği vurgulanan Haluk Tunçsu'nun FETÖ terör örgütünün darbe girişimi akşamı kendisini sözde Mersin Sıkıyönetim Komutanı ilan eden eski Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile irtibatlı olduğu, zaman zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret adı altında bir araya geldikleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Tunçsu'nun örgütün eğitim faaliyetlerine katıldığı, örgüt yandaşlarının işe alınması ve yapılan ihalelerin örgüt yanlı şirketlere verilmesini sağladığı da vurgulandı.

Aynı davada tutuklu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında olduğu 51 belediyeye danışmanlık hizmeti veren Erkan Karaaslan'ın şirketlerine ihale verdiği ileri sürülen Haluk Tunçsu ise hakkındaki tüm iddiaları reddedip, FETÖ'cü olmadığını savundu.

Diğer sanıklar hakkında da farklı hapis cezaları istenen davanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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