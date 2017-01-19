FETÖ tutuklusu 4 komutan ilk kez hakim karşısında

'DARBE BAŞARILI OLSAYDI, BEN YİNE SANIK OLACAKTIM'



Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk, ifadesinde sıkı yönetim direktifinde kendisinin Karadeniz Bölge Komutanı olarak gösterildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Darbe yapmayı düşünenlerin hiyerarşik değişikliğe dikkat ettiklerini düşünüyorum. Eğer benden daha kıdemli bir subay mevcut olsa ve buna rağmen Karadeniz Bölge Komutanı olarak ben değerlendirilseydim, böyle bir savunma bile yapmaya gerek yoktu. Gelen sıkıyönetim listesinde emre uymayanlar hakkında işlem yapılacağı denilmişti. Ben bu direktifleri yerine getirmedim. Darbe başarılı olsaydı, ben FETÖ'cü mahkemelerin önünde sanık olarak yine de yer alacaktım. Tahliyemi talep ediyorum."



KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI TANIK



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise 15 Temmuz gecesi tutuklu sanık Tuğamiral Hasan Doğan'ın kendisini garnizon komutanlığına davet ettiğini söyledi. Hasan Doğan'ın kendisine gönderdiği sivil araçla komutanlığa gittiğini ifade eden Madenoğlu, "Bana kısa bir süre sonra elinde kağıtlar olan bazı belgeleri göstermeye çalışıyordu. Kafasının karışık olduğunu söylüyordu. Bir süre sonra belediye başkanı geldi. Biz olayın mahiyeti anlamadan, vali arayınca oradan ayrıldım. Biz oradan emniyete gittik. Sabaha kadar emniyette bekledik. Sonra bir telefon görüşmemiz oldu.



Bana, 'Bütün askerleri yerlerinde tutuyorum, hatta nöbetçilerin dışarıdan görülmesini engelleyecek şekilde ayarladım. Buna karşıyım' dedi. Ben de 'iyi yapıyorsunuz zaten sizden beklenen budur' dedim. Vali bey aradığında bana 'neredesin?' dedi. 'Garnizondayım' deyince azarladı. Emniyete geçmemi söyledi. Hasan Doğan bana, gelen emrin 7 sayfalık olduğunu ve içinde saçma sapan şeyler olduğunu söyledi."



Diğer tanık Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise Hasan Doğan'ın yanına gittikten sonra sıkıyönetim direktifini kendilerine gösterdiğini ve altındaki imzanın emir alınacak yetkili bir imza olmadığını söylediğini anlattı. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için yarın devam edecek.