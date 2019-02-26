FETÖ şüphelisi üsteğmene gözaltı

Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden ihraç edilen bir üsteğmen gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde daha önce görevinden ihraç edilen üsteğmen Ö.D. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Ö.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.